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13:05

Памятник героям сопротивления в концлагерях и гетто откроют в Москве

общество культура

13:05

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Мемориал, посвященный героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны, планируют открыть в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности Виктора Вексельберга.

Победитель конкурса, в котором участвовали свыше 100 авторов, уже определен. Им стал архитектор Олег Фандеев. "Надеемся, что уже в этом году в мае мы пригласим вас на открытие этого мемориала", – сказал Вексельберг на церемонии зажжения свечей в память о жертвах Холокоста.

Ежегодная церемония была проведена при поддержке Федерации еврейских общин России. Шесть черных свечей в память о погибших зажгли главный раввин России Берл Лазар, глава Федерации еврейских общин Александр Борода, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также послы США, Латвии и Польши. Отмечается, что зажечь свечу памяти в залах музея могут все желающие.

Ранее в Москве открылась мультимедийная выставка "Спасители". Она рассказывает о россиянах, которые рискуя жизнью укрывали евреев во время нацистской оккупации Европы.

общество культура

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