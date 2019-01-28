Памятник героям сопротивления в концлагерях и гетто откроют в Москве

Мемориал, посвященный героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны, планируют открыть в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности Виктора Вексельберга.
Победитель конкурса, в котором участвовали свыше 100 авторов, уже определен. Им стал архитектор Олег Фандеев. "Надеемся, что уже в этом году в мае мы пригласим вас на открытие этого мемориала", – сказал Вексельберг на церемонии зажжения свечей в память о жертвах Холокоста.
Ежегодная церемония была проведена при поддержке Федерации еврейских общин России. Шесть черных свечей в память о погибших зажгли главный раввин России Берл Лазар, глава Федерации еврейских общин Александр Борода, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также послы США, Латвии и Польши. Отмечается, что зажечь свечу памяти в залах музея могут все желающие.
Ранее в Москве открылась мультимедийная выставка "Спасители". Она рассказывает о россиянах, которые рискуя жизнью укрывали евреев во время нацистской оккупации Европы.
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