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Москва 24

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Политика

25 января, 17:24

В Польше потребовали от России репарации за ущерб в годы войны

политика за рубежом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Польше заявили, что Россия обязана заплатить стране компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на лидера правящей партии республики "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

"Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить", – отметил он.

По словам лидера польской партии, требования республики в данном вопросе "не имеют срока давности".

Также Качиньский добавил, что не верит в то, что нынешнее поколение доживет до того, что Москва примет свою ответственность.

Польский лидер Анджей Дуда ранее заявлял, что вопрос репараций от Германии за нанесенный в годы Второй мировой войны ущерб остается открытым. Немецкие власти же, в свою очередь, отмечали, что не намерены платить Польше.

В Москве также отбросили претензии Варшавы по данному вопросу, заявив, что никаких репараций польская сторона не получит, поскольку не имеет на них права.

Ранее Блащак в эфире Польского телевидения заявил, что Варшава не получила репарации от Берлина, потому что "Москва приняла такое решение". По его мнению, Польша не была при этом суверенна.

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