Шойгу обратился к Бастрыкину из-за сноса советских памятников за рубежом

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил ввести уголовное наказание для представителей власти зарубежных стран за снос сооружений в память о советских гражданах, погибших при защите страны, сообщает "Интерфакс".

В своем обращении к главе СК Александру Бастрыкину Шойгу обратил внимание, что в последнее время официальные должностные лица зарубежных стран пытаются фальсифицировать историческую правду о решающем вкладе СССР в разгром фашистских захватчиков в ходе Второй мировой войны.

В частности, министр обороны напомнил о сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Праге 3 апреля по инициативе старосты района Прага-6.

7 апреля Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите страны.

Ранее Шойгу поручил подготовить военное госпитальное судно "Иртыш" для приема пациентов. На создание необходимых условий глава Минобороны дал 10 дней. Судно должно принимать до 450 пациентов.