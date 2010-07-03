В эстонском поселке Таэбла снесли памятник советским воинам

В Эстонии снесли памятник советским воинам, который был установлен на братской могиле в поселке Таэбла. Об этом сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на заявление посольства России.

Сейчас российские дипломаты пытаются связаться с администрацией поселения, чтобы получить объяснения. "После этого будем принимать решение о наших дальнейших шагах", – рассказал пресс-атташе посольства РФ в Эстонии Сергей Тамби.

По данным журналистов, на месте снесенного памятника советским воинам работает строительная техника. Братская могила и памятник появились в эстонском поселке в 1949 году. В 2007 году памятник украли, однако позднее он был восстановлен.

В июне украинские националисты снесли в Харькове бюст маршала Жукова. Представители националистических организаций свалили бюст возле Дворца спорта. С помощью троса они сначала сбросили его, а затем сбили с памятника бронзовые буквы. На сам постамент при этом установили флаг Украины.

Позднее на инцидент отреагировал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Он рассказал, что уничтожение бюста маршала Георгия Жукова в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории, памяти и Великой Победы.

