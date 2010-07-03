Литовские депутаты призвали Adidas отказаться от выпуска товаров с символикой СССР

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Литовские депутаты от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества – Христианские демократы" призвали Adidas отказаться от выпуска товаров с символикой СССР. Заявление обнародовано на сайте Сейма Литвы, сообщает ТАСС.

Политики полагают, что международные корпорации должны учитывать исторические факты и воздерживаться от "поощрения советской ностальгии". По их мнению, существуют иные способы воздать должное спортивным достижениям.

Таким образом депутаты отреагировали на информацию в соцсетях, где сообщалось, что в витрине лондонского магазина Adidas выставлена спортивная экипировка красного цвета с надписью СССР на английском языке.

В начале июня в Харькове снесли бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова, установленный возле Дворца спорта. С помощью троса бюст сначала сбросили, а затем сбили с памятника бронзовые буквы.