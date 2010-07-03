На столичном кладбище осквернили надгробие Героя Советского Союза Медведева

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На Кунцевском кладбище неизвестные осквернили надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Повреждения на надгробии обнаружили в ночь на субботу, 4 мая. От памятника отломали две бронзовые розы, незначительные повреждения получил сам надгробный камень.

Во время Великой отечественной войны генерал-полковник авиации Александр Медведев лично сбил пять самолетов противника, еще 13 – в составе экипажа.

После войны Медведев дослужился до первого заместителя начальника Генштаба.

Ранее на могиле певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище произошло возгорание. Причиной пожара могла стать неаккуратно поставленная свеча или лампада.