На могиле Евгения Осина произошло возгорание

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Возгорание на могиле певца Евгения Осина могло произойти из-за неаккуратно поставленной свечи или лампады. Об этом Агентству "Москва" сообщил бывший директор исполнителя Александр Сидоренко.

Он рассказал, что на могиле Осина на Троекуровском кладбище произошел пожар. "Скорее всего, причиной его стало то, что кто-то на могиле неаккуратно поставил свечку или лампадку, а от нее огонь перекинулся на сухие цветы и венки", – пояснил Сидоренко. По его мнению, существует 99-процентная уверенность, что это не вандализм, так как днем на кладбище работает охрана.

Как уточнил собеседник агентства, могила певца серьезно не пострадала. "Памятника на могиле пока нет, он ставится после года. Там только холмик, цветы и венки", – отметил Сидоренко. Полиция начала проверку обстоятельств инцидента.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные вандалы осквернили могилу Осина на Троекуровском кладбище.

Евгений Осин скончался в столице 17 ноября прошлого года. Ему было 54 года. 20 ноября певца похоронили на Троекуровском кладбище.

Осин родился в Москве в 1964 году. Выступал в составе нескольких коллективов, в том числе в группе "Браво". В своей музыке совмещал так называемое дворовое романтическое исполнение с эстрадными ритмами и рок-н-роллом. Популярность ему принесли песни "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Качка", "Таня плюс Володя", "Не верю" и "Попутчица".