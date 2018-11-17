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Москва 24

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Культура

17 ноября, 21:23

"Ты шепнула: смотри, не забудь". Умер Евгений Осин

культура утраты

В Москве 17 ноября в возрасте 54 лет ушел из жизни певец Евгений Осин. По предварительным данным, артист скончался в своей квартире. По словам продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина, у музыканта был цирроз печени и нервное истощение.

Осин был автором и исполнителем огромного количества песен, которые пели (и поют до сих пор) миллионы людей, и на которых другие миллионы – выросли. Портал Москва 24 вспоминает несколько главных композиций певца.

e-osin.com

Евгений Осин родился в Москве в 1964 году. Выступал в составе нескольких коллективов, в том числе в группе "Браво". В своей музыке он совмещал так называемое дворовое романтическое исполнение с эстрадными ритмами и рок-н-роллом.

Песни, которые навсегда

"Добрый вечер, Москва"

В конце 1980-х, после ухода из "Браво" Жанны Агузаровой, Евгений Осин получил приглашение в группу. В составе коллектива музыкант пробыл совсем недолго, и ушел уже в 1989 году, но оставил после себя бессмертные "Добрый вечер, Москва!" и "Мне грустно и легко".


Видео: YouTube/Браво | Bravo

"Плачет девушка в автомате"

Этот хит 1994 года стал визитной карточкой певца, и вряд ли в стране найдется человек, не знающий этих слов и этого мотива. Но для многих до сих пор остается тайной, что стихи в этой песне не принадлежат Осину: автором был Андрей Вознесенский (правда, в оригинале они выглядели немного иначе). А написаны эти слова были в далеком 1959 году.


Видео: YouTube/igor79999

"Качка"

Еще одна, уже бессмертная композиция стала главным хитом того самого альбома "Работа над ошибками", вышедшего в 1996 году. В нем Евгений Осин показал себя как прекрасный композитор, работающий в фирменном (как многие тогда говорили, "дворовом") стиле. Дети же 1990-х запомнили этот клип, как один из самых ярких тех лет.


Видео: YouTube/metropolity

"Ялта"

Песня сама по себе смогла завоевать любовь миллионов, но все же в историю вошла благодаря Борису Ельцину: летом 1996 года, во время предвыборной кампании состоялся концерт в Ростове-на-Дону, участником которого был Евгений Викторович. Видео того, как Ельцин отплясывал под "Ялту", увидели и помнят до сих пор сотни тысяч людей, а снимок этого мероприятия, сделанный сотрудником Associated Press, выиграл Пулитцеровскую премию. 


Видео: YouTube/Egor Kapunov

"Восьмое марта"

Композиция 1993 года стала негласным гимном 8 Марта. Многие сейчас вспомнят, как пели ее под гитару на кухнях, поздравляя девушек и жён. А слова "Hа Восьмое марта дарят всем подарки, а тебе я эту песню написал" стали чуть ли не крылатыми.


Видео: YouTube/Владимир Носко

Соболезнования

Соболезнования в связи со смертью Евгения Осина уже выразили сотни людей, в том числе друзья и знакомые певца.

"Мы пересекались на концертах и выступлениях. Очень печально, что уходят люди, коллеги, – сказала певица Татьяна Буланова. – Ощущаешь течение времени. И самое печальное, что все это случилось так безвременно с таким хорошим человеком. Хочется передать соболезнования его родным и близким, слова поддержки".

Наталья Штурм, которая когда-то была подругой певца говорит, что помнит "только хорошее, много общались". "... Он был весь разрушен внутри, алкоголь разрушил все его органы. Отмаялся…", – сказала она.

"... Пел песни без заморочек, без серьезных переживаний и сантиментов. Был своим для людей. Его песни всегда были светлые, игривые, озорные. Не так много людей, которые похожи на Женю Осина. То он йогой занимался, то горошек ел какой-то месяцами, то он впадал в депрессию, то он выпивал и закусывал. Опять же, мы говорим о том, какой человек хороший, когда его уже нет. Надо ценить и беречь людей в тот период, когда помочь можно. Мы наблюдали все вместе, как Женя потихонечку умирает. Мы живем в жестоком мире, безразличном к людям. Вспоминаем о людях, когда их уже нет", – говорит Алексей Глызин.

Экс-солистка групп "Звезды" и "Мираж" Наталья Гулькина вспоминает, что надежды на выздоровление певца были: "Конечно же, надеялись, потому что тянули его друзья. Надеялись, что он выкарабкается и все будет нормально. Но… будем посвящать его памяти сегодняшний концерт. Нечего мне больше сказать".

А продюсер Бари Алибасов напомнил, что Осин очень точно передавал ту атмосферу, которая царила в 1960-х годах в Советском Союзе, когда зарубежная музыка была запрещена. "И когда появился Женя Осин, это было в какой-то степени открытие, потому что он был совершенно искренним, открытым и эмоциональным, такой яркий исполнитель", – добавил он.

Евгений Осин долгое время страдал от алкоголизма и проблем со здоровьем. Жил один. В августе прошлого года музыкант отправился на реабилитацию в Таиланд, но лечение не помогло. Перед поездкой Осина больше недели выводили из запоя в одной из столичных клиник. Сестре певца пришлось даже писать в полицию заявление о пропаже артиста.

Тогда же в студии программы "Пусть говорят" коллеги и друзья Осина обсуждали его бедственное положение. Соседи артиста просили помочь ему.

После возвращения из Таиланда в столицу певец рассказал, что лечение было психологически тяжелым, и пить ему больше не хочется. Однако позже его вновь обнаружили в нетрезвом состоянии.

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