Памятник Красной армии осквернили в Чехии

Памятник Красной армии в центре города Острава на северо-востоке Чехии облили красной краской.

Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников. Посольство РФ выразило "глубокое возмущение актом вандализма", передает "Комсомольская правда".

Там добавили, что произошедшее "подтверждает опасность недальновидного и неуважительного обращения ... с историей Второй мировой войны".

В своем заявлении в Facebook диппредставительство напомнило, что Остраву освобождали войска Красной Армии совместно с бойцами 1-го Чехословацкого армейского корпуса.

Одновременно посольство России заявило о своей признательности руководству и жителям Остравы, которые единодушно осудили "варварскую выходку".

На памятнике изображены фигуры красноармейца и чешского рабочего. Он стоит на месте почетного захоронения 485 павших красноармейцев в парке Сады Коменского.

В августе памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу осквернили в Праге. Власти заявили, что не будут восстанавливать монумент, а перенесут его в музей.