Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

02:58

Памятник Красной армии осквернили в Чехии

происшествия за рубежом

Фото: facebook.com/AmbRusCz/

Памятник Красной армии в центре города Острава на северо-востоке Чехии облили красной краской.

Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников. Посольство РФ выразило "глубокое возмущение актом вандализма", передает "Комсомольская правда".

Там добавили, что произошедшее "подтверждает опасность недальновидного и неуважительного обращения ... с историей Второй мировой войны".

В своем заявлении в Facebook диппредставительство напомнило, что Остраву освобождали войска Красной Армии совместно с бойцами 1-го Чехословацкого армейского корпуса.

Одновременно посольство России заявило о своей признательности руководству и жителям Остравы, которые единодушно осудили "варварскую выходку".

На памятнике изображены фигуры красноармейца и чешского рабочего. Он стоит на месте почетного захоронения 485 павших красноармейцев в парке Сады Коменского.

В августе памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу осквернили в Праге. Власти заявили, что не будут восстанавливать монумент, а перенесут его в музей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика