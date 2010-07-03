Неизвестные подожгли памятник героям ВОВ в Красноярске

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Неизвестные подожгли венок у памятника героям Великой Отечественной войны в Красноярске. Об этом говорится на сайте администрации города.

"Из-за пожара частично разрушена поверхность мемориала, пострадали имена героев и звезда Вечного огня", – говорится в сообщении.

Замруководителя администрации Кировского района Красноярска Олеся Ефимова пообещала жителям города, что мемориал будет восстановлен. Она добавила, что заявление о преступлении уже подано в полицию.

Площадь 50-летия Победы является знаковым местом для всего Красноярска. Там ежегодно проходит возложение цветов в память об участниках войны.

В августе в Праге неизвестные осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Вандалы облили красной краской постамент и нижнюю часть скульптуры. Также они сделали оскорбительные надписи.

А в мае этого года на Кунцевском кладбище неизвестные осквернили надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву. От памятника отломали две бронзовые розы.

