Обнародованы документы о защите Брестской крепости

Фото: Минобороны

Министерство обороны России обнародовало документы из фондов Центрального архива, которые рассказывают о подвиге защитников Брестской крепости. Документы опубликованы на сайте Минобороны.

"В ходе обороны Брестской крепости бойцы Красной Армии проявили беспримерное мужество, потрясение от которого не скрывал даже враг, именно здесь, у твердыни над Бугом он осознал, что "поход на Восток" не будет для него легкой прогулкой", – говорится в сообщении.

Среди материалов одно из первых донесений об артобстрелах крепости, сканы газет, в которых есть упоминания о защитниках гарнизона, указы Президиума Верховного совета СССР о награждении участников обороны. Также обнародованы воспоминания самих защитников крепости. Кроме того, увидеть можно многочисленные наградные листы.

Ранее сообщалось, что Минобороны открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В раздел вошли секретные документы из фондов Центрального архива ведомства.

Среди опубликованных материалов есть показания немецкого штабного врача Рудольфа Руттенштейнера. В них – описание победного штурма Сапун-горы бойцами Красной Армии.