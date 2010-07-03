Обнародованы документы о защите Брестской крепости

Министерство обороны России обнародовало документы из фондов Центрального архива, которые рассказывают о подвиге защитников Брестской крепости. Документы опубликованы на сайте Минобороны.
"В ходе обороны Брестской крепости бойцы Красной Армии проявили беспримерное мужество, потрясение от которого не скрывал даже враг, именно здесь, у твердыни над Бугом он осознал, что "поход на Восток" не будет для него легкой прогулкой", – говорится в сообщении.
Среди материалов одно из первых донесений об артобстрелах крепости, сканы газет, в которых есть упоминания о защитниках гарнизона, указы Президиума Верховного совета СССР о награждении участников обороны. Также обнародованы воспоминания самих защитников крепости. Кроме того, увидеть можно многочисленные наградные листы.
Ранее сообщалось, что Минобороны открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В раздел вошли секретные документы из фондов Центрального архива ведомства.
Среди опубликованных материалов есть показания немецкого штабного врача Рудольфа Руттенштейнера. В них – описание победного штурма Сапун-горы бойцами Красной Армии.
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