В Праге осквернили памятник маршалу Коневу

16:56
16:56
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу осквернили в Праге, сообщает ТАСС со ссылкой на комиссариат полиции Праги.
"Сообщение об осквернении памятника советскому полководцу, установленному на площади Интербригады в шестом столичном районе, поступило в полицию утром в четверг. Злоумышленники, личности которых пока не известны, действовали, скорее всего, ночью или в ранние утренние часы", – сказано в сообщении.
Проводятся следственные действия. Злоумышленникам грозит уголовное преследование по статьям "Причинение ущерба чужому имуществу" и "Вандализм". Они предусматривают несколько лет тюрьмы.
ЧП случилось в ночь на 22 августа. Вандалы облили красной краской постамент и нижнюю часть скульптуры. Также они сделали оскорбительные надписи. Местные власти пообещали устранить это и очистить памятник.
Памятник маршалу Коневу установили в Праге в 1980 году. Это было приурочено к 35-ой годовщине освобождения Праги от нацистов войсками 1-го Украинского фронта под командованием Конева.
В мае этого года на Кунцевском кладбище неизвестные осквернили надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву. От памятника отломали две бронзовые розы.
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