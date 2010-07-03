В Праге осквернили памятник маршалу Коневу

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Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу осквернили в Праге, сообщает ТАСС со ссылкой на комиссариат полиции Праги.

"Сообщение об осквернении памятника советскому полководцу, установленному на площади Интербригады в шестом столичном районе, поступило в полицию утром в четверг. Злоумышленники, личности которых пока не известны, действовали, скорее всего, ночью или в ранние утренние часы", – сказано в сообщении.

Проводятся следственные действия. Злоумышленникам грозит уголовное преследование по статьям "Причинение ущерба чужому имуществу" и "Вандализм". Они предусматривают несколько лет тюрьмы.

ЧП случилось в ночь на 22 августа. Вандалы облили красной краской постамент и нижнюю часть скульптуры. Также они сделали оскорбительные надписи. Местные власти пообещали устранить это и очистить памятник.

Памятник маршалу Коневу установили в Праге в 1980 году. Это было приурочено к 35-ой годовщине освобождения Праги от нацистов войсками 1-го Украинского фронта под командованием Конева.

В мае этого года на Кунцевском кладбище неизвестные осквернили надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву. От памятника отломали две бронзовые розы.

