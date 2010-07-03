Вандалы разрисовали здание Музея современной истории России

08:57
08:57
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Вандалы повредили фасад музея современной истории России на Тверской. Их лица попали на записи камер видеонаблюдения.
Они разрисовали старинную ограду начала XIX века маркерами. Все произошло в половине второго ночи. Подростки предварительно осмотрелись, подождали, пока уйдут случайные прохожие, и начали разрисовывать ограду. Через 50 метров от нее, на стене музея, они также оставили свои следы.
"Придется убирать весь этот медальон – если просто смыть – будет пятно белого цвета. Придется весь медальон приводить в порядок – это уже реставрация", – заявила директор Музея современной истории России Ирина Великанова в разговоре с телеканалом Москва 24.
Это уже второй такой случай за последнее время. В прошлый раз девочки разрисовали фасад музея сердечками. Ирина говорит, полиция не пыталась их найти.
Великанова отметила, что подобное "художество" дорого обходится музею. Был нанесен ущерб объекту культурного наследия, поскольку это исторический фасад, и просто так закрасить краской его не получится. Хоть объем работы небольшой, но все равно налогоплательщикам это обойдется не меньше, чем в 100 тысяч рублей.
Ранее неизвестные вандалы расписали стену жилого дома дореволюционной постройки в центре Москвы.
В социальных сетях люди пишут, что это действует одна и та же команда злоумышленников, и от них уже изрядно пострадали многие ценные здания столицы. Причем банда оставляет на стенах похожие символы.
Специалисты по связям с общественностью отмечают, что это может быть примером черного пиара: злоумышленникам приятно, что их "почерк" узнают. Тем более, что сейчас на фасадах оставляют какую-то информацию о себе: псевдонимы, никнеймы, хэштеги и так далее.
"Охотники за славой, блогеры, "хайпожеры" стараются привлекать новые инструменты для привлечения внимания. Это эффективно тем, что никто не проходит мимо разрисованного объекта культурного наследия. Подобные инструменты, которые вызывают такой резонанс, они самые эффективные, к сожалению", – пояснил директор PR-агентства Иван Калита.
Отмечается, что на фасаде Музея современной истории России написали название YouTube-канала об аниме, у которого 57 тысяч подписчиков. Причем 6 тысяч из них подписались на канал на днях.
Откровенные рекламные надписи на стенах домов в Москве запрещены. Недавно в Москве приняли закон, регламентирующий нанесение граффити на фасады. Рисовать теперь можно только с официального разрешения.
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