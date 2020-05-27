В ГД хотят ввести уголовную ответственность за фальсификацию фактов о Второй мировой войне

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Госдуму внесен законопроект о введении уголовной ответственности за фальсификацию исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны. Документом предусмотрены штрафы и лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает РИА Новости.
Наказывать предлагается за "возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны либо отрицание основной роли СССР в победе над странами оси во Второй мировой войне, а также за "распространение сведений о тождественности официальной политической идеологии СССР и нацизма".
По мнению автора законопроекта депутата Алексея Журавлева, это должно наказываться штрафом до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.
За те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или СМИ, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, предусматривается штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от 1 до 3 лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.
Ранее Владимир Путин заявил, что попытки переписать историю Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться. Он привел в пример резолюцию, принятую сеймом Польши, согласно которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени лежит на Германии и СССР.
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