Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:30

В ГД хотят ввести уголовную ответственность за фальсификацию фактов о Второй мировой войне

общество власть

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Госдуму внесен законопроект о введении уголовной ответственности за фальсификацию исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны. Документом предусмотрены штрафы и лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает РИА Новости.

Наказывать предлагается за "возложение на СССР ответственности за развязывание Второй мировой войны либо отрицание основной роли СССР в победе над странами оси во Второй мировой войне, а также за "распространение сведений о тождественности официальной политической идеологии СССР и нацизма".

По мнению автора законопроекта депутата Алексея Журавлева, это должно наказываться штрафом до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.

За те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или СМИ, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения, предусматривается штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от 1 до 3 лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее Владимир Путин заявил, что попытки переписать историю Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться. Он привел в пример резолюцию, принятую сеймом Польши, согласно которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени лежит на Германии и СССР.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать