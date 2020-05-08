Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах

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Попытки переписать историю, которые демонстрируют некоторые страны, связаны с внутриполитической борьбой, а также желанием взбодрить электорат, заявил Владимир Путин.

"Вообще, это к истории не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к сегодняшнему дню", – сказал российский лидер в фильме "Война за память", который был показан в эфире телеканала "Россия 1".

Глава российского государства отметил, что это связано с решением внутриполитических вопросов в некоторых странах.

"Проблема переписи истории связана с тем, что идет внутриполитическая борьба в некоторых странах. И повторяю, те, кто это делает, они взбадривают свой электорат вот таким способом", –подчеркнул Путин.

Также президент заявил, что Россия не должна испытывать чувство вины за начало Второй мировой войны. Он отметил, что в ходе этого конфликта Советский Союз потерял 27 миллионов человек. Путин подчеркнул, что нет оправдания тем, кто пытается переписать историю.

В январе депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что правительство России пытается переписать историю.

Ранее похожее мнение выразила бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете, которая отнесла Сталина к союзникам Гитлера. По ее словам, Советский Союз якобы позволил немецкому рейху напасть на европейские страны.

