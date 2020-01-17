Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:38

Историк прокомментировал публикацию документов об освобождении Варшавы

общество

Фото: warsaw75.mil.ru

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил важное значение публикации архивных документов об освобождении Варшавы советскими войсками для борьбы с фальсификацией истории. Об этом сообщает RT.

По мнению эксперта, в настоящее время некоторые западные страны пытаются исказить историю Второй мировой войны. Публикация подлинных архивных документов позволяет противостоять таким попыткам.

"Они не просто проливают свет на реальные события, но и дают достаточно четкое понимание того, кто и с какой целью хочет пересмотреть историю", – подчеркнул специалист.

Ранее Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной армией. Среди документов – кадры фотоальбома, полоса газеты, карта, донесения, протоколы опросов, стенограммы переговоров, наградные листы с описанием подвигов красноармейцев.

Накануне депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что правительство России пытается переписать историю. Похожее мнение выразила бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете, которая отнесла Сталина к союзникам Гитлера.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика