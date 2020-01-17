Историк прокомментировал публикацию документов об освобождении Варшавы

Фото: warsaw75.mil.ru

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил важное значение публикации архивных документов об освобождении Варшавы советскими войсками для борьбы с фальсификацией истории. Об этом сообщает RT.

По мнению эксперта, в настоящее время некоторые западные страны пытаются исказить историю Второй мировой войны. Публикация подлинных архивных документов позволяет противостоять таким попыткам.

"Они не просто проливают свет на реальные события, но и дают достаточно четкое понимание того, кто и с какой целью хочет пересмотреть историю", – подчеркнул специалист.

Ранее Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной армией. Среди документов – кадры фотоальбома, полоса газеты, карта, донесения, протоколы опросов, стенограммы переговоров, наградные листы с описанием подвигов красноармейцев.

Накануне депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что правительство России пытается переписать историю. Похожее мнение выразила бывший министр иностранных дел Латвии Сандра Калниете, которая отнесла Сталина к союзникам Гитлера.

