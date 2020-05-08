У России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну – Путин

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

У России нет и не может быть чувства вины за начало Второй мировой войны, заявил Владимир Путин.

Президент напомнил, что Советский Союз потерял 27 миллионов человек.

"Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан – Советского Союза, я имею в виду. Совокупно", – заявил Путин в фильме "Война за память", который был показан на телеканале "Россия 1".

Президент подчеркнул, что нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается переписать историю.

"Кто на кого напал 22 июня 41 года? Мы напали на Германию или Германия напала на нас? Что за бред?" – добавил российский лидер.

В начале января текущего года стало известно, что Польша на законодательном уровне хочет запретить России истолковывать историю "со своей точки зрения". Польский сейм также принял резолюцию, в которой утверждается вина СССР в развязывании Второй мировой войны.

Кроме того, в Польше были недовольны недавними высказываниями Владимира Путина, который назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей".

Президент РФ сказал, что Липский поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку и обещал поставить памятник фюреру в Варшаве. Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний российского лидера.