В Госдуме оценили идею депутата Литвы праздновать день взятия Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал заявление депутата сейма Литвы Арвидаса Анушаускаса о праздновании даты взятия Москвы в 1610 году.
Парламентарий указал на то, что подобные заявление политиков подрывают к ним доверие. Он пояснил, что своими высказываниями они показывают, что не знают историю и не понимают последствия своих высказываний.
"Мы должны всеми силами отстаивать нашу победу, нашу историю, наша история требует уважения, и это уважение и память мы должны максимально защищать", – цитирует RT слова депутата.
Ранее сейма Литвы Арвидас Анушаускас у себя на странице в Facebook предложил отметить день взятия Москвы в 1610 году. Он отметил, что польские и литовские войска 410 лет назад вошли в Москву. По словам депутата, праздник мог бы длиться десять дней.
Депутат пояснил, что предложил эту идею после заявления российского МИДа Марии Захаровой, которая удивилась тому, что в Варшаве не планируют отмечать 75-летнюю годовщину освобождения от немецкой оккупации.
Она отмечала, что не понимает, как можно отмечать дату начала войны и при этом игнорировать дату освобождения. Захарова подчеркнула, что в Польше "искажают" информацию о причинах Второй мировой войны.
Российские политики ранее осудили позицию Варшавы, которая не принимает на себя ответственность за события Второй мировой войны. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала попытку переписать историю, которую предпринимает Польша в угоду устоявшейся политической реальности.
На ежегодной пресс-конференции глава государства отметил, что СССР стал последним европейским государством, которое подписало с Германией пакт Молотова–Риббентропа. Кроме того, российский лидер добавил, что Польша сама принимала участие в разделе Чехословакии, а когда войска Красной армии вошли на территорию страны, то польские власти бежали.
В польском внешнеполитическом ведомстве ответили, что слова Путина являются ложной картиной событий, а также выразили обеспокоенность этим.
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