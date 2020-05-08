Путин и Джонсон поздравили друг друга с 75-летием Победы над нацизмом

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Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом, "ставшей величайшим событием двадцатого века, примером беспрецедентного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции", отмечается в сообщении.

Ранее Великобритания заподозрила Россию и Иран в краже разработок в области борьбы с коронавирусом. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в подобном заявлении прослеживается желание переложить ответственность за неудачи на внешние факторы.