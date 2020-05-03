Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от COVID-19

Фото: Фото: ТАСС/Frank Augstein/АР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что медики собирались объявить о его смерти от коронавируса.

"Я был не в самой блестящей форме и знал, что существуют запасные планы действий. У врачей были все виды планов относительно того, что делать, если все пойдет крайне плохо", – рассказал он изданию Sun.

Джонсон рассказал, что в него вливали литры кислорода, пока он лежал в больнице. Сам премьер до конца не осознавал, как будет выбираться из сложившейся ситуации. После же выздоровления Джонсон назвал себя счастливчиком.

В конце марта у Бориса Джонсона обнаружили COVID-19, после чего он принял решение о самоизоляции. Позднее британский премьер

был доставлен в больницу для проведения анализов. Его состояние ухудшилось 6 апреля, и врачи перевели его в палату интенсивной терапии.

8 апреля пресс-служба премьера сообщила, что Джонсон хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение. Отмечалось, что премьер получает стандартное кислородное лечение, при этом к аппарату ИВЛ не подключен.

13 апреля тест Бориса Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат. Премьера Британии выписали из больницы, однако работать в ближайшее время ему запретили.