Британский премьер Борис Джонсон стал отцом

Фото: АР/10 Downing Street via AP/Pippa Fowles

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс родился ребенок, передает RT.

Мальчик появился на свет в больнице Лондона. Как сообщают СМИ, он и Саймондс чувствуют себя хорошо.

В конце февраля этого года Джонсон и Саймондс рассказали о помолвке и о том, что ждут пополнения в семье. Для 55-летнего премьер-министра это пятый ребенок.

Ранее премьер-министр Великобритании переболел COVID-19. Позднее тест Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат.