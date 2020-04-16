Представитель Джонсона рассказал о состоянии премьер-министра

16:03
Фото: ТАСС/Victoria Jones/РА
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший болезнь после заражения коронавирусом, еще не приступал к работе, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя кабинета министров.
По его словам, премьер продолжает восстанавливаться. Сейчас Джонсон находится в загородной резиденции Чекерс.
На время болезни главы кабмина его замещает британский министр иностранных дел Доминик Рааб. В четверг, 16 апреля, он представляет Британию на виртуальной встрече лидеров стран G7, посвященной борьбе с COVID-19.
В конце марта у Джонсона обнаружили COVID-19, после чего он принял решение о самоизоляции. Позднее британский премьер был доставлен в больницу для проведения анализов. Его состояние ухудшилось 6 апреля, и врачи перевели его в палату интенсивной терапии.
8 апреля пресс-служба премьера сообщила, что Джонсон хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение. Отмечалось, что премьер получает стандартное кислородное лечение, при этом к аппарату ИВЛ не подключен.
13 апреля тест Бориса Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат. Премьера Британии выписали из больницы, однако работать в ближайшее время ему запретили.
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