Представитель Джонсона рассказал о состоянии премьер-министра

Фото: ТАСС/Victoria Jones/РА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший болезнь после заражения коронавирусом, еще не приступал к работе, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя кабинета министров.

По его словам, премьер продолжает восстанавливаться. Сейчас Джонсон находится в загородной резиденции Чекерс.

На время болезни главы кабмина его замещает британский министр иностранных дел Доминик Рааб. В четверг, 16 апреля, он представляет Британию на виртуальной встрече лидеров стран G7, посвященной борьбе с COVID-19.



В конце марта у Джонсона обнаружили COVID-19, после чего он принял решение о самоизоляции. Позднее британский премьер был доставлен в больницу для проведения анализов. Его состояние ухудшилось 6 апреля, и врачи перевели его в палату интенсивной терапии.

8 апреля пресс-служба премьера сообщила, что Джонсон хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение. Отмечалось, что премьер получает стандартное кислородное лечение, при этом к аппарату ИВЛ не подключен.

13 апреля тест Бориса Джонсона на коронавирус дал отрицательный результат. Премьера Британии выписали из больницы, однако работать в ближайшее время ему запретили.

