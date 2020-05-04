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Общество

18:36

В Госдуме прокомментировали обвинения в краже британских наработок по COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета по международным делам Виталий Милонов заявил, что обвинения со стороны Великобритании в хакерских атаках и краже технологий несостоятельны. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"После дела Скрипалей любое абсурдное обвинение со стороны Великобритании выглядит вполне логичным. Видимо, английское правительство заразилось болезнью британских ученых в плане создания все новых открытий, так что на них уже просто никто не обращает внимания", – считает Милонов.

Ранее Великобритания заподозрила Россию и Иран в краже разработок в области борьбы с коронавирусом. По словам Милонова, в подобном заявлении прослеживается желание переложить ответственность за неудачи на внешние факторы.

"Они избрали Россию в качестве некоего символа, с которым надо воевать, и когда понимаешь этот примитивный подход, все сразу становится на свои места", – подытожил депутат.

Ранее информацией о перспективах появления вакцины от COVID-19 поделился президент США Дональд Трамп. По словам политика, разработка может быть завершена к концу 2020 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет. Всемирная организация здравоохранения включила в перечень перспективных вакцин против COVID-19 девять российских разработок.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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