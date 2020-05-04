В Госдуме прокомментировали обвинения в краже британских наработок по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Член комитета по международным делам Виталий Милонов заявил, что обвинения со стороны Великобритании в хакерских атаках и краже технологий несостоятельны. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"После дела Скрипалей любое абсурдное обвинение со стороны Великобритании выглядит вполне логичным. Видимо, английское правительство заразилось болезнью британских ученых в плане создания все новых открытий, так что на них уже просто никто не обращает внимания", – считает Милонов.
Ранее Великобритания заподозрила Россию и Иран в краже разработок в области борьбы с коронавирусом. По словам Милонова, в подобном заявлении прослеживается желание переложить ответственность за неудачи на внешние факторы.
"Они избрали Россию в качестве некоего символа, с которым надо воевать, и когда понимаешь этот примитивный подход, все сразу становится на свои места", – подытожил депутат.
Ранее информацией о перспективах появления вакцины от COVID-19 поделился президент США Дональд Трамп. По словам политика, разработка может быть завершена к концу 2020 года.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет. Всемирная организация здравоохранения включила в перечень перспективных вакцин против COVID-19 девять российских разработок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: