До середины лета заметных подвижек в создании вакцины не будет – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

"Мы надеемся выйти на испытания максимально быстро. Сегодня есть возможность этот процесс ускорить – по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет", – сказала Попова.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения включила в перечень перспективных вакцин против COVID-19 девять российских разработок. Шесть из них разрабатывает новосибирский центр "Вектор", две – компания Biocad, одну – НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.

В разработках новосибирских ученых есть препараты на платформе вакцины против вируса Эбола, на основе вирусов кори, гриппа А, везикулярного стоматита.

Попова подчеркнула, что любое нарушение режима самоизоляции отодвигает РФ от снятия ограничений. При этом пользуясь случаем глава Роспотребнадзора отметила, что статистика по заболевшим с коронавирусом в России точная, добавив, что учет идет полицевой.

"При первом же подозрительном тесте начинаются противоэпидемические мероприятия, чтобы ограничить очаг. Подтверждается ли этот тест – вопрос второй, но мероприятия начинаются немедленно", – подытожила Попова.

За сутки в России подтвердили 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. За сутки выписали 1 333 человека, причем в Москве – 525 из них.

