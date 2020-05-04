Трамп рассказал о сроках появления в США вакцины от коронавируса

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Президент США Дональд Трамп поделился сроками создания в стране вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер заявил, что власти ведут активную работу в этом направлении.

"Я думаю, что у нас будет вакцина к концу года. Мы активно работаем над этим", – сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

По его словам, власти страны и отдельные ведомства "работают быстро, насколько это возможно". В скором времени им предстоит утвердить все необходимые правила и разрешения, в том числе на применение определенных видов лекарственных средств.

По актуальной информации американского университета Джонса Хопкинса, в США отмечено 1 156 924 случая заражения коронавирусом. При этом свыше 67 тысяч человек скончались.

Ранее Дональд Трамп объяснил, почему в США так много людей заразилось COVID-19. По его мнению, причина в хорошо работающей системе тестирования инфекции.