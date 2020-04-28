Трамп заявил, что знает о самочувствии Ким Чен Ына

Фото: AP/TASS/Susan Walsh

Президент США Дональд Трамп сообщил, что располагает информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что глава Белого дома отказался раскрывать подробности.

"Да, у меня есть очень хорошие соображения на этот счет, но я не могу говорить об этом сейчас", – подчеркнул Трамп.

Известно, что соответствующее заявление было сделано американским лидером в понедельник на пресс-конференции для журналистов в Белом доме.

"Я просто желаю ему (Ким Чен Ыну - прим.ред.) всего лучшего, у меня очень хорошие отношения с ним. <...> Я надеюсь, что у него все хорошо", – пояснил Трамп.

Он также заверил, что информация о состоянии Ким Чен Ына может появиться у журналистов "в не столь отдаленном будущем".

В японских и южнокорейских СМИ ранее появились сообщения, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Последнее фото лидера было опубликовано 12 апреля. Тогда он провел инспекцию полка ВВС.

Позднее советник президента Южной Кореи рассказал о состоянии Ким Чен Ына. В частности, он заявил, что председатель Госсовета Северной Кореи жив и здоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле слышали о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына, но пока не уверены в достоверности данной информации.

26 апреля государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына. Уточнялось, что председатель Госсовета Северной Кореи передал благодарность строителям нового города Самчжиен.