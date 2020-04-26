В КНДР рассказали об активности Ким Чен Ына

07:22
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Государственное радио КНДР сообщило об активной деятельности лидера страны Ким Чен Ына. Отмечается, что он передал благодарность строителям нового города Самчжиен.
Кроме того, указывается, что лидер Северной Кореи получил поздравительную телеграмму от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины визита в Россию. СМИ ранее писали, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии, сообщает "Экспресс газета".
Последнее фото лидера было опубликовано 12 апреля. Тогда он провел инспекцию полка ВВС. Новых данных о его поездках по стране и участии в публичных мероприятиях пока нет.
Между тем эксперты американского сайта 38 North, который занимается проблемами Северной Кореи, сообщили со ссылкой на фотографии со спутников, что бронпоезд Ким Чен Ына был замечен 21 и 23 апреля на станции курортного города Вонасан.
СМИ также предположили, что председатель Госсовета находится в резиденции на юго-востоке КНДР, чтобы избежать заражения коронавирусом, хотя власти Северной Кореи не сообщали ни об одном случае заражения в стране.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле слышали о болезни главы КНДР, но пока не уверены в достоверности сообщений.
У Южной Кореи нет данных об ухудшении здоровья главы КНДР Ким Чен Ына
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