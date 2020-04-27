Советник президента Южной Кореи рассказал о состоянии Ким Чен Ына

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Советник президента Южной Кореи по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин рассказал о состоянии лидера КНДР Ким Чен Ына.

В беседе с телеканалом CNN он заявил, что председатель Госсовета Северной Кореи жив и здоров. По его словам, Ким Чен Ын с 13 апреля находится на юго-востоке страны.

"Никаких подозрительных перемещений пока не было зафиксировано", – резюмировал Мун Чжон Ин. Ранее в КНДР также рассказали об активной деятельности лидера.

До этого СМИ писали, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Последнее фото лидера было опубликовано 12 апреля. Тогда он провел инспекцию полка ВВС. Новых данных о его поездках по стране и участии в публичных мероприятиях пока нет.

У Южной Кореи нет данных об ухудшении здоровья главы КНДР Ким Чен Ына

Между тем эксперты американского сайта 38 North, который занимается проблемами Северной Кореи, сообщили со ссылкой на фотографии со спутников, что бронепоезд Ким Чен Ына был замечен 21 и 23 апреля на станции курортного города Вонасан.

СМИ также предположили, что председатель Госсовета находится в резиденции на юго-востоке КНДР, чтобы избежать заражения коронавирусом, хотя власти Северной Кореи не сообщали ни об одном случае заражения в стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле слышали о болезни главы КНДР, но пока не уверены в достоверности сообщений.