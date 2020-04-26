Депутат Госдумы прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына

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Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев рассказал, что встречался с послом КНДР в РФ около 10 дней назад. У него нет данных об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает РИА Новости.

Тайсаев подтвердил, что отправил Ким Чен Ыну телеграмму по случаю годовщины саммита РФ и КНДР.

"Да, это связано с тем событием, когда была первая встреча, первый приезд Ким Чен Ына в РФ, первая встреча на высшем уровне", – объяснил он.

Информация о серьезных проблемах со здоровьем у северокорейского лидера и его смерти стали появляться в СМИ в связи с тем, что он пропустил важнейшую церемонию поминовения его деда Ким Ир Сена. Мероприятие проходило в Кымсусанском дворце 15 апреля. На публике Ким Чен Ын не появлялся с 12 апреля. В правительстве Южной Кореи утверждают, что никаких специфических тенденций в КНДР они пока не видят.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле слышали о болезни Ким Чен Ына, но пока не уверены в достоверности сведений. Глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос опроверг смерть лидера КНДР.