Трамп заявил, что США ведут борьбу с COVID-19 лучше Швеции

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Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтоном были приняты правильные решения в борьбе с коронавирусной инфекцией. Американский глава выделил работу правительства на фоне методов властей Швеции, передает РИА Новости.

"Несмотря на сообщения об обратном, Швеция платит высокую цену за свое решение не вводить режим самоизоляции. На сегодняшний день там погибли 2462 человека, что намного больше, чем в соседних странах, таких как Норвегия (207), Финляндия (206) или Дания (443)", – говорится в заявлении Трампа на странице в Twitter.

Согласно последним сведениям Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано больше 3 миллионов случаев заражения, более 208 тысяч человек скончалось.

В РФ заболевших коронавирусом 106 498 человек, вылечились 11 619, скончались 1073.

Недавно Трамп объяснил, почему в США так много людей заразилось COVID-19.

Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка обнаружила несколько грузовиков с телами умерших неподалеку от одного из похоронных бюро города.