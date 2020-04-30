Трамп заявил, что США ведут борьбу с COVID-19 лучше Швеции

15:59
Фото: AP Photo/Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтоном были приняты правильные решения в борьбе с коронавирусной инфекцией. Американский глава выделил работу правительства на фоне методов властей Швеции, передает РИА Новости.
"Несмотря на сообщения об обратном, Швеция платит высокую цену за свое решение не вводить режим самоизоляции. На сегодняшний день там погибли 2462 человека, что намного больше, чем в соседних странах, таких как Норвегия (207), Финляндия (206) или Дания (443)", – говорится в заявлении Трампа на странице в Twitter.
Согласно последним сведениям Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано больше 3 миллионов случаев заражения, более 208 тысяч человек скончалось.
В РФ заболевших коронавирусом 106 498 человек, вылечились 11 619, скончались 1073.
Недавно Трамп объяснил, почему в США так много людей заразилось COVID-19.
Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка обнаружила несколько грузовиков с телами умерших неподалеку от одного из похоронных бюро города.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: