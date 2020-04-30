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В мире

10:06

Грузовики с десятками трупов обнаружили в Нью-Йорке

за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/Zuma

Полиция Нью-Йорка обнаружила несколько грузовиков с телами умерших неподалеку от одного из похоронных бюро города. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Внимание правоохранительных органов на происходящее обратили жители района. Они пожаловались на запах, после чего в ходе проверки в грузовиках обнаружили разлагающиеся тела.

По данным местных СМИ, тела в грузовиках хранили из-за того, что морозильные камеры похоронного бюро были переполнены. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в городе морги, кладбища и похоронные бюро работают при значительном увеличении нагрузки.

Последние данные свидетельствуют, что в Нью-Йорке жертвами коронавируса стало уже более 14 тысяч человек. Кроме того, сообщается о выросшем в пять раз числе захоронений в братских могилах.

Ранее сообщалось, что жители Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность с COVID-19. Повышенная смертность в городе связана именно с пандемией болезни.

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