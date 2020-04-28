В больнице Нью-Йорка стали включать песню Beatles для победивших коронавирус

13:05
В больнице Нью-Йорка для победивших COVID-19 играет песня The Beatles
В одной из больниц Нью-Йорка начали включать песню знаменитого ливерпульского квартета Beatles Here comes the Sun для каждого пациента, победившего коронавирус. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
О необычной традиции рассказала медсестра Ксения, работающая в этом медучреждении. Она объяснила, что, когда объявляют "код солнце", для врачей это означает, что еще одного пациента отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
"Это так эмоционально каждый раз, что хочется плакать", – написала автор публикации.
По словам заведующей отделением рентгенологии ГКБ № 40 в Коммунарке Элеоноры Баланюк, эту традицию стоит перенять и в российской клинике, которая стала символом борьбы с коронавирусом.
"Каждый раз, когда я узнавала о том, что у нас есть пациенты, которых сняли с аппарата ИВЛ, я внутри начинала ее [песню Beatles] петь. Мне очень-очень хочется завести эту привычку и в нашей больнице, потому что для людей, которые здесь находятся – точно так же, как и для сотрудников, – это важный мотивирующий фактор", – заявила медработник.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 198 тысяч человек скончалось. В России заболевших 93 558 человек, вылечились 8 456, скончались 867.
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