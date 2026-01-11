Поезд Деда Мороза преодолел более 20 тысяч километров

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Поезд Деда Мороза завершил путешествие, проехав более 20 тысяч километров от Владивостока до Мурманска. Об этом сообщается в телеграм-канале зимнего волшебника.

"Промчавшись по центральной части России-матушки, он завершил путь на родине Деда Мороза – в сказочном сердце Вологодчины, нашем любимом Великом Устюге", – отмечается в сообщении.

Дед Мороз встретился с детьми и взрослыми в Великом Устюге и поздравил их с наступившим 2026 годом. Он пожелал им счастливых мгновений и чудес.

"Верьте в добрую сказку, ведь она живет в каждом благом деле, в каждом искреннем слове да в каждом любящем сердце!", – сказал Дед Мороз.

Путешествие волшебника началось по России в ноябре 2025 года. Первую остановку состав сделал во Владивостоке. Возле вокзала, куда прибыл поезд, провели развлекательные мероприятия.

2 января Дед Мороз посетил Москву, в которой пробыл два дня. Вагон "Снежной Королевы" был открыт для всех желающих. По билетам ребята могли посетить два вида программы.

