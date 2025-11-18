Московский Дед Мороз рассказал, как будет праздновать свой день рождения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичный Дед Мороз планирует отметить свой день рождения в кругу коллег – Дедов Морозов из других стран. О планах он сообщил на пресс-конференции в главной усадьбе Москвы, расположенной на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".

"По-разному буду праздновать. В то время, когда здесь, в этой усадьбе, не будет детей и взрослых, приедут мои коллеги <...>, и мы будем друг друга поздравлять", – рассказал волшебник.

По его словам, план праздника включает в себя катание на санках и устраивание снежных забав.

Вместе с тем Дед Мороз поделился своей мечтой, согласно которой к нему в гости одновременно придут все жители Земли, обнимутся и пожелают друг другу прекрасного года.

Ранее новогодний волшебник раскрыл, что его столичная усадьба ежегодно получает около 65 тысяч писем, значительную часть которых составляют обращения от взрослых людей. По его словам, многие из них просят помощи в решении финансовых вопросов. Дед Мороз подчеркнул, что напрямую исполнить такие просьбы невозможно, но он старается "создать правильные ситуации".