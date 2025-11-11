ВЦИОМ: 92% туристов нравится новогоднее украшение Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девять из десяти туристов (92%) выразили позитивное отношение к новогоднему украшению Москвы, сообщил аналитический центр ВЦИОМ.

Отмечается, что в новогодний сезон 2024–2025 годов столицу России посетили 7 миллионов гостей, то есть в 1,5 раза больше, чем в предыдущий праздничный период. Общий вклад в экономику от туристов превысил 135 миллиардов рублей.

В основном в новогодние праздники туристы активны в центре. Большая их часть выбирает известные места и центральные улицы, включая Красную и Манежную площади, улицы Арбат и Никольскую. Популярностью пользуются ВДНХ и парки вблизи мест проживания, а дополняют картину специальные пространства, ярмарки и локации "Путешествия в Рождество".

Прежде всего гостям Москвы нравится яркое оформление улиц города. Усиливают эффект различные световые конструкции и архитектурная подсветка зданий. Граждане расценивают новогодние украшения города как один из главных образов зимней Москвы, говорят аналитики. В частности, 89% респондентов при определении маршрута прогулки сделали бы выбор именно в пользу украшенной улицы.

Кроме того, 96% участников исследования подчеркнули, что оформление Москвы создает ощущение праздника. Респонденты поделились своими впечатлениями от концепции украшения города: она разнообразная, вдохновляющая, современная и оригинальная, технологически продвинутая, также в ней видят отражение духа и ритма Москвы.

Семь из десяти гостей фотографируются на фоне зимних украшений. 88% уверены, что именно атмосфера и новогоднее оформление делает город популярным направлением для отдыха в зимний период. 89% готовы рекомендовать столицу другим людям, а 75% хотели бы вернуться в Москву в ближайшие годы.

Ранее стало известно, что столицу уже начали оформлять к новогоднему периоду 2025–2026 годов. Специалисты используют многофункциональные конструкции прошлых лет, которые были видоизменены в соответствии с датой и символикой праздника.

Ожидается, что на улицах, в парках и скверах будут установлены большие световые цифры "2026". Большая часть декораций будет установлена на привычных позициях. Например, самый большой новогодний шар специалисты разместят на Поклонной горе.

