Москву начали готовить к Новому году, используя украшения прошлых лет

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты начали украшать Москву к Новому году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова передает портал мэра и правительства столицы.

Специалисты используют многофункциональные конструкции прошлых лет, которые были видоизменены в соответствии с датой и символикой праздника. Заммэра отметил, что в столице есть большой запас декораций, которые позволяют полностью украсить город.

По словам Бирюкова, световые украшения позволяют создать в городе особую праздничную атмосферу. Кроме того, эти декорации становятся дополнительным источником освещения вечером.

На данный момент специалисты осуществляют монтажные работы во всех округах столицы. В частности, на улицах, в парках и скверах будут установлены большие световые цифры "2026", на фоне которых жители и гости Москвы смогут сфотографироваться.

Большая часть декораций будет установлена на привычных позициях. Например, самый большой новогодний шар специалисты разместят на Поклонной горе, а световые арки – на Пушкинской, Манежной и Тверской площадях, а также в Новопушкинском сквере. Аналогичные конструкции появятся в Газетном и Камергерском переулках, а также на улице Кузнецкий мост и на площади Революции.

Помимо этого, на опорах освещения организуют световые консоли в форме бокалов, вьюги, спирали и кристаллов. При этом специалисты используют современное энергосберегающее оборудование, которое помогает потреблять в десятки раз меньше электроэнергии. Оно является безопасным и работает в любых погодных условиях.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что праздничное оформление Москвы воспринимается жителями города как бренд. Около 89% москвичей уверены, что огни, витрины и инсталляции делают город более притягательным для туристов и готовы рекомендовать гостям города зимнюю столицу.

Кроме того, 89% горожан считают, что атмосфера праздника – самостоятельный повод для посещения Москвы. Помимо этого, 75% отметили, что украшения усиливают интерес к магазинам и кафе, создают дополнительный трафик и формируют "городскую витрину", которая работает как на настроение, так и на экономику.

