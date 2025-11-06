ВЦИОМ: москвичи воспринимают зимние украшения столицы как часть бренда города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Праздничное оформление Москвы воспринимается жителями города как бренд, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Около 89% москвичей уверены, что огни, витрины и инсталляции делают город более притягательным для туристов и готовы рекомендовать гостям города зимнюю столицу. Кроме того, 89% считают, что атмосфера праздника – самостоятельный повод для визита.

Отношение к росту туристического потока в целом позитивное или нейтральное: около 91% видят в этом развитие городской жизни, а не источник дискомфорта.

Кроме того, 75% отметили, что украшения усиливают интерес к магазинам и кафе, создают дополнительный трафик и формируют "городскую витрину", которая работает как на настроение, так и на экономику.

Согласно опросу, 90% москвичей посещали праздничные локации, а 89% положительно оценивают оформление Москвы. Абсолютное большинство, то есть 96%, отмечают привлекательность праздничного оформления и воспринимают его как важную часть новогодней атмосферы.

В том, что городские огни и украшения помогают почувствовать приближение Нового года, признались 93% опрошенных. При этом 71% считает, что за последние годы оформление улучшилось. Нынешняя концепция описывается как "вдохновляющая" и "разнообразная", а также "соответствующая духу города". Помимо этого, она ассоциируется с технологичностью и оригинальностью.

Около 77% жителей Москвы рассказали, что слышат от знакомых одобрительные отзывы об украшении города. При этом ярким маркером привлекательности локаций является их "фотопривлекательность", а 54% горожан указали, что делают фотографии на фоне огней и инсталляций.

