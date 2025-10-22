Эксперт Грушевский: стиль "а-ля рус" стал главным трендом новогодних корпоративов

Столичные компании активно готовятся к новогодним корпоративам. По данным экспертов, многие популярные площадки для проведения мероприятий уже забронированы. Как сегодня предпочитают отмечать Новый год и во сколько обойдется организация праздника, разбиралась Москва 24.

Цена веселья

Большинство россиян (72%) планируют провести новогодний корпоратив с коллегами. Наиболее популярным форматом стала аренда специальных помещений, таких как лофты, – этот вариант выбрали 28% опрошенных. При этом почти каждый пятый (19%) планирует устроить празднование в офисе, а 17% предпочли ресторан. Лишь 8% решили провести торжество в онлайн-формате. 28% респондентов и вовсе не будут отмечать праздник в рабочем коллективе. Такими данными сообщества MICE Excellence с Москвой 24 поделился резидент Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Станислав Грушевский.

При этом крупные компании уже начали планирование новогодних корпоративов еще летом, рассказала Москве 24 организатор и ведущая мероприятий Люба Романова.

"Если говорить о среднем и малом бизнесе, то их представители обращаются за проведением мероприятий до сих пор и будут это делать вплоть до конца ноября. Некоторые не успевают попасть на декабрьские даты и записываются уже на январь", – отметила эксперт.





Люба Романова организатор и ведущая мероприятий Средний корпоратив на 30–50 человек в Москве, который включает в себя стоимость площадки и аренду зала в популярных банкетных пространствах, а также шоу-программу с участием ведущего, кавер-группы и развлечения для гостей – лаунж-зоны, тематические фотозоны, интерактивные форматы вроде камеры 360 градусов и световых эффектов, – обходится примерно в 1,5 миллиона рублей.

При этом у компаний есть возможность сэкономить не в ущерб качеству мероприятия, рассказал Москве 24 ведущий мероприятий Константин Береговой.

"Самая большая статья расходов, которая не всегда очевидна заказчику, – это визуальный декор. Одно дело – сделать фотозону, другое – полностью декорировать площадку, что требует огромных затрат", – сказал он.

В таком случае эксперт порекомендовал изначально выбирать зал, который уже имеет подходящий дизайн, даже если он немного дороже.

Что в тренде?

На сегодняшний день наибольший запрос сформировался на классическую встречу Нового года без определенной тематики, отметил Береговой.

"Такой подход не требует дресс-кода и позволяет сэкономить средства. При этом тематические вечеринки тоже сохраняют популярность: после нескольких лет забвения вернулась тематика стиляг – в прошлом и в этом году ее активно заказывают. Пользуется спросом и маскарад", – сказал он.





Константин Береговой ведущий мероприятий Также наблюдается тренд на простые конкурсы из прошлого, которые раньше считались устаревшими, – типа лопанья шариков, но в современной адаптации.

Также сейчас востребованы простые форматы вроде танцевальных батлов, в то время как последние 5–6 лет были популярны интерактивы с использованием проекторов и викторины через телефон, отметил Береговой.

Однако главным визуальным трендом сезона стал стиль "а-ля рус", отметил Станислав Грушевский.





Станислав Грушевский резидент НАОМ Сейчас главная тематика – это а-ля неорусский стиль. Люди одеваются в костюмы добрых молодцев или красных девиц, в интерьере – тематические фотозоны, смесь сказочного и традиционного русского стилей. Люди хотят более традиционных, понятных и спокойных форматов.

При этом, по словам эксперта, сегодня организаторы редко сталкиваются с необычными запросами на новогодние корпоративы. Таковые бывают, когда хотят получить не готовую программу, а специально разработанную, учитывающую специфику работы, например, IT-компании, заключил Грушевский.