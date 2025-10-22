Эксперт Грушевский: стиль "а-ля рус" стал главным трендом новогодних корпоративов

Столичные компании активно готовятся к новогодним корпоративам. По данным экспертов, многие популярные площадки для проведения мероприятий уже забронированы. Как сегодня предпочитают отмечать Новый год и во сколько обойдется организация праздника, разбиралась Москва 24.
Цена веселья
Большинство россиян (72%) планируют провести новогодний корпоратив с коллегами. Наиболее популярным форматом стала аренда специальных помещений, таких как лофты, – этот вариант выбрали 28% опрошенных. При этом почти каждый пятый (19%) планирует устроить празднование в офисе, а 17% предпочли ресторан. Лишь 8% решили провести торжество в онлайн-формате. 28% респондентов и вовсе не будут отмечать праздник в рабочем коллективе. Такими данными сообщества MICE Excellence с Москвой 24 поделился резидент Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Станислав Грушевский.
При этом крупные компании уже начали планирование новогодних корпоративов еще летом, рассказала Москве 24 организатор и ведущая мероприятий Люба Романова.
"Если говорить о среднем и малом бизнесе, то их представители обращаются за проведением мероприятий до сих пор и будут это делать вплоть до конца ноября. Некоторые не успевают попасть на декабрьские даты и записываются уже на январь", – отметила эксперт.
При этом у компаний есть возможность сэкономить не в ущерб качеству мероприятия, рассказал Москве 24 ведущий мероприятий Константин Береговой.
"Самая большая статья расходов, которая не всегда очевидна заказчику, – это визуальный декор. Одно дело – сделать фотозону, другое – полностью декорировать площадку, что требует огромных затрат", – сказал он.
В таком случае эксперт порекомендовал изначально выбирать зал, который уже имеет подходящий дизайн, даже если он немного дороже.
Что в тренде?
На сегодняшний день наибольший запрос сформировался на классическую встречу Нового года без определенной тематики, отметил Береговой.
"Такой подход не требует дресс-кода и позволяет сэкономить средства. При этом тематические вечеринки тоже сохраняют популярность: после нескольких лет забвения вернулась тематика стиляг – в прошлом и в этом году ее активно заказывают. Пользуется спросом и маскарад", – сказал он.
Также сейчас востребованы простые форматы вроде танцевальных батлов, в то время как последние 5–6 лет были популярны интерактивы с использованием проекторов и викторины через телефон, отметил Береговой.
Однако главным визуальным трендом сезона стал стиль "а-ля рус", отметил Станислав Грушевский.
При этом, по словам эксперта, сегодня организаторы редко сталкиваются с необычными запросами на новогодние корпоративы. Таковые бывают, когда хотят получить не готовую программу, а специально разработанную, учитывающую специфику работы, например, IT-компании, заключил Грушевский.