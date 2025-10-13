Эксперт Карпычева призвала покупать консервы для новогоднего стола в октябре

Многие новогодние товары выгоднее покупать уже в октябре-ноябре, пока они не взлетели в цене, считают эксперты. Как еще заранее сэкономить на праздновании Нового года и какие подарки будут в тренде в конце 2025-го, разбиралась Москва 24.

Стратегия "ранней покупки"

Делать покупки к Новому году надо уже в октябре-ноябре, тогда удастся сэкономить средства семейного бюджета, рассказала "МК" экономист, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

Она напомнила, что в последний месяц года цены на многие товары традиционно взлетят. Причиной тому станет предпраздничный ажиотаж, который позволит ритейлерам пересмотреть стоимость в сторону увеличения. На ценовую политику сильно влияет и постепенный рост издержек производителей, включающих сырье, энергоресурсы, расходы на оплату труда, маркетинг и логистические услуги.

"Кроме этого, в начале 2026 года некоторые участники цепочки товародвижения столкнутся с повышением налоговой нагрузки на бизнес", – считает эксперт.

Учитывая все это, Ильяшенко советует россиянам использовать стратегию "ранней покупки". В первую очередь, уже сейчас стоит приобрести к праздничному столу красную икру в жестяных банках. По мнению эксперта, цены на нее к Новому году могут вырасти на 5–10%.





Светлана Ильяшенко экономист, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Любителям традиционной новогодней закуски селедка под шубой можно рекомендовать приобрести ее главный ингредиент в ноябре – конечно же, при условии длительных сроков годности. На подобные виды продуктов в конце года неизбежно увеличивается спрос, что способствует повышению розничной стоимости на 10–12%.

Перед новогодними праздниками завышенными могут быть и цены на подарки и украшения для дома, напомнила Ильяшенко. Поэтому выгоднее купить их заранее, например в дни ноябрьских распродаж. Однако цены в этот период надо внимательно мониторить, чтобы не попасть в ловушку псевдоскидок, когда стоимость вдруг вырастает за несколько дней до начала акции и потом опускается фактически до прежних значений, предупредила экономист.

Бережливый подход

Октябрь является благоприятным месяцем для того, чтобы купить и другие продукты с долгим сроком хранения, которые понадобятся для приготовления новогодних блюд. Например, это зеленый горошек, поскольку без него не обходится главный салат праздника – оливье, рассказала Москве 24 независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.

"К тому же сейчас, пока еще нет дикой спешки, можно спокойно сравнить цены в разных магазинах, на маркетплейсах и в итоге приобрести что-либо там, где дешевле", – отметила эксперт.



Анна Карпычева независимый финансовый советник, бизнес-коуч Также советую зайти в приложение своего банка и посмотреть, на какие товары предлагают кешбэк, возможно чем-то будет удобно воспользоваться. Тем более что некоторые сетевые магазины делают коллаборации с банками и устраивают совместные акции на конкретные позиции.

Уже сейчас стоит запланировать активности на длинные новогодние праздники и заранее купить билеты на различные представления, чтобы в последний момент не выбирать из самых дорогих предложений. Также стоит помнить, что и мест может не остаться, подчеркнула Карпычева.

Удачным временем для покупки подарков станет "черная пятница", считает финансовый консультант Алена Никитина. Но чтобы это действительно было выгодно, важно уже сейчас сфотографировать ценник нужного товара в магазине, чтобы потом сравнить стоимость.



Алена Никитина финансовый консультант Кроме того, очень важно также составить личный план покупок: что важно приготовить, из каких ингредиентов, какие подарки нужны и так далее. В таком случае выбирать будет проще и окажется меньше соблазна попутно приобрести не очень нужные товары.

Помимо этого, сейчас идут школьные распродажи и можно по заниженным ценам купить подарочные наборы канцелярских товаров, а также различные сладости: конфеты, печенье, соки, которые достаточно долго хранятся. Более того, на рынке много предложений вроде "пять упаковок по цене четырех", так что есть смысл закупиться для презентов детям, посоветовала Никитина.

Отвечая на вопрос о том, какие подарки будут пользоваться особой популярностью в период новогодних праздников, маркетолог, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Борис Григорьев отметил, что сейчас небывалый спрос приходится на антикварные вещи.

"Проводится огромное количество выставок и распродаж. Особенно часто покупают раритетную посуду и элементы интерьера как советской эпохи, так и XIX века", – подчеркнул эксперт.





Борис Григорьев маркетолог, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств Вероятно, ценность предметов быта выходит на уровень произведения искусства. К тому же современная промышленность особо не предлагает интересных решений, а тут есть возможность купить и презентовать что-то уникальное, имеющееся в ограниченном количестве и созданное когда-то давно. Хотя, например, пик популярности на винтажные елочные игрушки, похоже, спадает. Они были очень востребованы, но сейчас люди ими пресытились.

Также Григорьев добавил, что в качестве подарков многие будут выбирать различные игрушки, предметы, связанные с кино, мультфильмами, которые выйдут в ближайшее время в кинопрокат.

В свою очередь, кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов напомнил, что символом наступающего года будет Огненная Лошадь. Поэтому в конце 2025-го – начале 2026 года точно будет продано несколько миллионов фигурок, причем красных.

Также он отметил, что согласно исследованиям, многие желания, особенно у женской аудитории, стали более практичными.

"Дамы чаще говорят: "Подарите мне деньги или сертификат, а я сама разберусь, что купить". И это хорошая прагматичность, потому что очень сложно угадать вкус женщины", – пояснил Качалов.

При этом, по его мнению, мужчины чаще всего хотят получить в подарок гаджеты. Однако они не являются самыми прагматичными подарками, поскольку только что вышедшие могут сильно подешеветь в течение нескольких месяцев, заключил эксперт.