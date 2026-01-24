Форма поиска по сайту

24 января, 16:25

Политика
Guardian: Родригес рассказала об угрозах убийством со стороны США после захвата Мадуро

Родригес рассказала об угрозах убийством со стороны США после захвата Мадуро

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес рассказала в интервью газете Guardian, что после захвата президента Николаса Мадуро Соединенные Штаты пригрозили ей и другим членам кабинета министров убийством.

По словам Родригес, угрозы последовали с первых минут похищения Мадуро. Министру внутренних дел, юстиции и мира Диосдадо Кабельо, председателю Национальной ассамблеи Хорхе Родригесу и ей самой был дан срок 15 минут, чтобы ответить на вопрос, будут ли они сотрудничать с Вашингтоном, в противном случае им угрожали убийством.

Родригес также утверждает, что американские военные первоначально якобы сообщили им, что Мадуро и его супруга Силия Флорес были убиты, а не похищены. На что она и Кабельо ответили, что "готовы разделить ту же участь".

"И я скажу вам, что мы придерживаемся этого заявления и по сей день, потому что угрозы и шантаж постоянны, и мы должны действовать терпеливо и стратегически осмотрительно, с очень четкими целями, братья и сестры", – сказала она.

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, в ходе которой захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

Спустя время Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента страны. Затем Трамп поговорил с ней по телефону. Они обсудили двустороннюю рабочую повестку и нерешенные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Каракасом.

Вместе с тем СМИ сообщили, что американские правоохранители организовали несколько расследований против Родригес. Речь идет как минимум о 10 делах, география которых охватывает территории от Парагвая до Нью-Йорка, однако официальные обвинения не предъявлены.

Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой

