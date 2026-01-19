Форма поиска по сайту

Политика
AP: глава Венесуэлы Родригес находится в поле зрения спецслужб США

Спецслужбы США ведут расследование в отношении главы Венесуэлы Родригес – СМИ

Фото: AP Photo/Ariana Cubillos

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес находится в поле зрения американских спецслужб. Правоохранители проводят в отношении нее сразу несколько расследований, сообщает Associated Press со ссылкой на закрытые документы.

По данным журналистов, речь идет как минимум о 10 делах, их география охватывает территории от Парагвая до Нью-Йорка. В частности, особое внимание к Родригес проявляет Управление по борьбе с наркотиками США. Ведомство присвоило политику статус приоритетной цели еще в 2022 году.

Тем не менее официальные обвинения со стороны США в адрес Родригес пока не выдвинуты.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее они захватили и вывезли из страны главу государства Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

Спустя время Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп поговорил с ней по телефону. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой

