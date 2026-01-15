МИД РФ назвал любые судебные решения США по Мадуро незаконными

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Любые судебные решения властей США по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут незаконными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мадуро как глава государства обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США и любого другого государства, помимо, конечно, Венесуэлы", – цитирует Захарову ТАСС.

Сам факт похищения лидера Венесуэлы и содержание его под стражей уже грубо нарушает международно-правовые обязательства США, подчеркнула дипломат. Поэтому такими же незаконными будут любые судебные решения по этому делу.

"Если только американский суд не вспомнит о международном праве", – добавила Захарова.

По словам представителя МИД, нельзя принимать во внимание рассуждения, что Мадуро якобы прекратил исполнение полномочий президента и поэтому утратил иммунитет. Захарова отметила, что отстранение президента от должности произошло в ходе незаконной вооруженной операции самих Штатов.

"Никакой международно-правовой санкции – ООН, Совбез, хоть что-нибудь, у них не было. <...> Соответственно, эти действия незаконны", – резюмировала представитель МИД России.

Вооруженные силы США 3 января провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Американский лидер Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме. Позже глава Венесуэлы заявил на суде в Нью-Йорке, что невиновен.

Спустя время политик Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп поговорил с ней по телефону. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

