Фото: ТАСС/EPA/LUKAS COCH

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Россия начала специальную операцию на Украине для защиты своих границ, в отличие от США, которые вторглись в Венесуэлу по экономическим мотивам, сообщает телеканал "360".

По его словам, теперь западные страны не вправе винить российские войска в "немотивированной агрессии".

"Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя? Что ж, согласно правилам, по которым мы теперь действуем, это не является неправильным", – заявил Карлсон на своем YouTube-канале.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее они захватили и вывезли из страны главу государства Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Американский лидер Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

5 января в Нью-Йорке прошло первое заседание по делу Мадуро и его супруги. Они оба заявили о своей невиновности. Однако Трамп позднее отметил, что США намерены сохранять контроль над Венесуэлой больше года.