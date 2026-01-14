Bloomberg: посланник Венесуэлы посетит Вашингтон для переговоров 15 января

Фото: AP Photo/Matias Delacroix

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес отправит в Вашингтон своего посланника для переговоров с чиновниками США. Встреча запланирована на четверг, 15 января, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Родригес планирует отправить на переговоры экс-главу МИД Венесуэлы Феликса Пласенсию. В этот же день с американскими чиновниками встретится лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо.

В начале января Соединенные Штаты провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны главу государства Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Американский лидер Дональд Трамп обвинил их в "наркотерроризме".

5 января в Нью-Йорке прошло первое заседание по делу Мадуро и его супруги. Они оба заявили о своей невиновности. В свою очередь, Трамп отметил, что США будут сохранять контроль над Венесуэлой больше года. По его словам, Вашингтон планирует восстановить страну, снижая цены на нефть за счет ее ресурсов.