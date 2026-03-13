Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

13 марта, 18:19

Транспорт

Azur Air отменила все чартеры в Паттайю из четырех российских городов с 25 марта

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Чартерные рейсы Azur Air в Паттайю из Москвы, Самары, Уфы, Екатеринбурга будут отменены с 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Досрочно завершается полетная программа Azur Air в Паттайю из ряда городов России, включая Москву. Полетная программа на Пхукет продолжится", – говорится в сообщении.

Уточняется, что программа завершается на месяц раньше намеченного срока. Участники туррынка объяснили такое решение рекомендацией Росавиации для авиакомпании сократить программу рейсов. Это позволит урегулировать проблему с задержками и войти в расписание.

При этом граждане, у которых были туры на даты после 25 марта, могут заменить перевозчика или выбрать альтернативное направление. Вопрос с доплатой зависит от выбранного варианта и условий перебронирования.

Кроме того, чартеры в Паттайю из Москвы и Екатеринбурга есть у авиакомпании "Икар". Также можно долететь на прямых рейсах "Аэрофлота" в Бангкок, а оттуда добраться до Паттайи на трансфере.

Ранее Росавиация ограничила срок действия сертификата авиакомпании Azur Air до 8 июня. Данное решение было принято на основе внеплановой проверки деятельности компании, по итогам которой были зафиксированы нарушения требований законодательства. От авиакомпании ожидают план по ликвидации выявленных недочетов.

транспорттуризм

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика