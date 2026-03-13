Azur Air отменила все чартеры в Паттайю из четырех российских городов с 25 марта

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Чартерные рейсы Azur Air в Паттайю из Москвы, Самары, Уфы, Екатеринбурга будут отменены с 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Досрочно завершается полетная программа Azur Air в Паттайю из ряда городов России, включая Москву. Полетная программа на Пхукет продолжится", – говорится в сообщении.

Уточняется, что программа завершается на месяц раньше намеченного срока. Участники туррынка объяснили такое решение рекомендацией Росавиации для авиакомпании сократить программу рейсов. Это позволит урегулировать проблему с задержками и войти в расписание.

При этом граждане, у которых были туры на даты после 25 марта, могут заменить перевозчика или выбрать альтернативное направление. Вопрос с доплатой зависит от выбранного варианта и условий перебронирования.

Кроме того, чартеры в Паттайю из Москвы и Екатеринбурга есть у авиакомпании "Икар". Также можно долететь на прямых рейсах "Аэрофлота" в Бангкок, а оттуда добраться до Паттайи на трансфере.

Ранее Росавиация ограничила срок действия сертификата авиакомпании Azur Air до 8 июня. Данное решение было принято на основе внеплановой проверки деятельности компании, по итогам которой были зафиксированы нарушения требований законодательства. От авиакомпании ожидают план по ликвидации выявленных недочетов.