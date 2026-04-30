Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

30 апреля, 15:52

Путин на бесермянском наречии поприветствовал представительницу народа в "Манеже"

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин на бесермянском наречии поприветствовал участницу встречи с представителями коренных малочисленных народов России в "Манеже" в Москве.

Мероприятие состоялось на площадке просветительского марафона "Знание. Первые". Представительница народа бесермян Надежда Сидорова поздоровалась с главой государства на бесермянском наречии.

"Чырткемесь! Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович", – сказала женщина.

В ответ Путин поздоровался с ней, использовав слово "чырткемесь", которое у бесермян используется в качестве уважительного приветствия.

"Ой, класс", – ответила она.

На этой же встрече российский президент заявил, что сила страны состоит в ее многообразии. Он отметил, что костяком миропонимания является любовь граждан к своей малой Родине и к общей для всех большой Родине. Россия формировалась именно как союз народов, подчеркнул лидер государства.

