Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

30 апреля, 15:14

Политика

Путин заявил, что сила России – в ее многообразии

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Сила России в ее многообразии, заявил Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов страны на площадке марафона "Знание. Первые".

При этом костяком миропонимания России, по словам президента, является любовь граждан к своей малой Родине и к общей для всех большой Родине. Именно сочетание любви и желания сделать все для развития Родины объединяет народы страны.

"Россия формировалась именно как союз народов. Это хочу подчеркнуть", – отметил президент РФ.

В основе этого союза всегда лежало уважение к ценностям и самобытности разных этносов, уверен Путин. Поэтому все народы страны, и большие, и малые, должны чувствовать, что это их общий дом. При этом представители всех этносов сражаются в зоне спецоперации плечом к плечу, добавил президент.

"Я знаю, что участники специальной военной операции здесь находятся. Искренне благодарю всех вас и ваших боевых товарищей за службу Родине", – отметил он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что главным активом России являются образованные, мотивированные и талантливые люди. Именно человеческий и ресурсный капиталы дают очень серьезные возможности двигаться вперед. Кроме того, сотрудничество России со странами Глобального Юга является ее преимуществом.

властьполитика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика