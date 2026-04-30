30 апреля, 15:14
Путин заявил, что сила России – в ее многообразии
Фото: MAX/"Кремль. Новости"
Сила России в ее многообразии, заявил Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов страны на площадке марафона "Знание. Первые".
При этом костяком миропонимания России, по словам президента, является любовь граждан к своей малой Родине и к общей для всех большой Родине. Именно сочетание любви и желания сделать все для развития Родины объединяет народы страны.
"Россия формировалась именно как союз народов. Это хочу подчеркнуть", – отметил президент РФ.
В основе этого союза всегда лежало уважение к ценностям и самобытности разных этносов, уверен Путин. Поэтому все народы страны, и большие, и малые, должны чувствовать, что это их общий дом. При этом представители всех этносов сражаются в зоне спецоперации плечом к плечу, добавил президент.
"Я знаю, что участники специальной военной операции здесь находятся. Искренне благодарю всех вас и ваших боевых товарищей за службу Родине", – отметил он.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что главным активом России являются образованные, мотивированные и талантливые люди. Именно человеческий и ресурсный капиталы дают очень серьезные возможности двигаться вперед. Кроме того, сотрудничество России со странами Глобального Юга является ее преимуществом.