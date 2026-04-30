В Австралии жокей 6 часов пролежал под погибшей лошадью и лишился ног

Фото: depositphotos/sudok1

В Австралии жокею ампутировали ноги после того, как он в течение 6 часов пролежал под погибшей лошадью. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Трагедия произошла с 67-летним спортсменом Шейном МакГоверном на тренировочной базе в Квинсленде. Конь по кличке Реморфмист получил аневризму и упал на него. Мужчина провел под животным длительное время, из-за чего в его ногах произошло критическое нарушение кровообращения. Также у спортсмена выявили вывих плеча и несколько сломанных ребер.

Мужчину нашла его супруга Ким. Спустя 10 дней после случившегося жокею ампутировали левую ногу, однако на текущей неделе Австралийская ассоциация жокеев сообщила, что врачи не смогли сохранить и вторую конечность.

"К сожалению, Шейну теперь ампутировали обе ноги. Мы посылаем тебе молитвы и любовь", – отмечается в сообщении.

По словам жены спортсмена, он не падает духом. Она назвала инцидент "небольшой преградой". В поддержку МакГоверна удалось собрать свыше 55 тысяч долларов.

Ранее мужчине из Техаса ампутировали руки и ноги после приема у стоматолога. 34-летний Дэвон Вантерпул пришел на осмотр с воспаленными деснами, которые начали кровоточить, когда врач к ним прикоснулся. Примерно через 45 минут состояние пациента резко ухудшилось.

