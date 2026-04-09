People: мужчине в США ампутировали руки и ноги после приема у стоматолога

Мужчине из Техаса, штат США, ампутировали руки и ноги после приема у стоматолога, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на People.

Как пишет СМИ, 34-летний Дэвон Вантерпул пришел на осмотр с воспаленными деснами, которые начали кровоточить, когда врач к ним прикоснулся. Примерно через 45 минут состояние пациента резко ухудшилось, его знобило, несмотря на госпитализацию, ему становилось хуже.

Оказалось, что у мужчины развился сепсис, после чего произошла остановка сердца. Врачи подключили его к аппарату жизнеобеспечения, однако у Вантерпула начался процесс отмирания тканей. Несмотря на то что медики пытались удалять омертвевшие участки, это вызывало новые осложнения.

В результате врачи приняли решение ампутировать пациенту правую ногу и правую кисть, левую ногу ниже колена и левое предплечье.

Ранее пенсионерке ампутировали руку из-за травм, которые она получила в результате нападения коня в СНТ "Орбита" Ленинградской области. По словам женщины, конь гулял без присмотра и нападал на жителей.

Она уточнила, что у хозяина были и другие животные, за которыми он не следил. Лошади и козы набрасывались на людей и портили имущество, также без намордников гуляли две его собаки.

