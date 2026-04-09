США закупят для Украины устройства взлома машин для борьбы с наркотиками

Госдепартамент США планирует закупить оборудование для скрытого взлома замков и доступа к автомобилям для украинских силовиков в рамках борьбы с наркотрафиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

Запрос на покупку разместило Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL). Основной целью указано противодействие транснациональным сетям, занимающимся производством синтетических запрещенных веществ, которые, по мнению американской стороны, представляют угрозу, в том числе для Штатов.

В перечень оборудования входят декодеры для автоматических замков, код-грабберы, ретрансляторы, позволяющие завести автомобиль без ключа, а также устройства для копирования электронных ключей Toyota, Lexus, Kia, Hyundai и Mercedes.

Соединенные Штаты намерены безвозмездно передать это оборудование национальной полиции Украины и государственной пограничной службе. Ожидается, что доставка всех позиций займет не более 180 дней. В связи с особым характером технологий сделка регулируется американским законодательством, касающимся экспортного контроля вооружений.

С начала 2026 года США активно реализуют программу по ликвидации наркокартелей. Например, в марте американские и эквадорские военные силы приступили к проведению совместных операций против транснациональных преступных организаций, действующих на территории Эквадора.

В Пентагоне подчеркнули, что эти действия демонстрируют приверженность США и их партнеров в Латинской Америке и Карибском бассейне борьбе с угрозой наркотерроризма.

Тогда же американский лидер Дональд Трамп подписал документ о формировании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями при участии США и стран Латинской Америки.

